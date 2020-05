Professor Bonaventura Bassegoda

Sensibilitat i creativitat. Poetes d'avui i d'ahir. La veu de l'actriu Sílvia Bel i el traç de la il·lustradora Marta Bellvehí Poesia dibuixada és el projecte literari impulsat per LletrA , de la Universitat Oberta de Catalunya, i Catorze. Format per 14 poemes, és una forma d'impulsar i homenatjar l'ànima dels versos que ens han fet i ens fan vibrar.El recordo alt i gros,procaç, sentimental: llavors vostèera una autoritat en Fonaments Profunds.Sempre va començar la nostra classedient: Senyors, bon dia. Avuifa tants anys, i tants mesos, i tants diesque va morir la meva filla.I solia eixugar-se alguna llàgrima.Teníem uns vint anys,però aquell homenàs que vostè eraplorant en plena classemai no ens va fer somriure.Quant fa que ja vostè no compta el temps?He pensat en vostè i en tots nosaltresara que sóc una ombra amarga seva,perquè la meva filla,fa dos mesos, tres dies i sis horesque té en la mort el fonament profund.​