Estimades estries

Foto: #Loveyourlines

No tornar-se a posar un biquini, no dur mai pantalons curts, amagar-se del reflex del mirall en sortir de la dutxa. Els efectes d'un embaràs, de variacions en el pes o tan sols del pas del temps marquen la pell i en alguns casos deixen un llast de vergonya i culpa. Portades per la pròpia experiència, Alexandra Elle Eryka Layne van impulsar el projecte Love Your Lines perquè altres dones compartissin imatges dels seus cossos i les seves històries."Soc mare de dues criatures fantàstiques. Una vegada vaig ser el seu món sencer... Ara ells són el meu.""Van aparèixer lentament fins que un dia ja hi van ser totes. No em preocupen, les meves estries exliquen la meva història. Soc una dona amb molt per compartir.""Les meves estries són símbol de feminitat.Les meves estries són suaus però profundes.Les meves estries no busquen aprovació.Les meves estries no tenen vergonya.Les meves estries no tenen principi ni final.Les meves estries ensenyaran a la meva filla que la imperfecció és bellesa.""Com els anells de la fusta de sota els peus, les estries als genolls, pits, malucs i cuixes són la meva connexió amb la natura i les agraeixo per permetre'm formar part del seu art.""Vaig intentar fer-les desaparèixer però res va funcionar. He aconseguit estimar les meves estries. M'agrada resseguir-les com si fossin escrites en braille. Una per cada unça, per cada respir i per cada dia de l'experiència d'un embaràs. Cada marca al meu cos ha valgut la pena.""No pots guanyar una batalla sense acabar amb alguna cicatriu. Aquestes són les meves i les duc orgullosa!""Digues qualsevol part del meu cos: hi tinc estries. Amb el temps he acceptat que no marxaran i que no té sentit amagar-les. Soc bonica. La meva parella juga a passar els dits amunt i avall seguint les meves ratlles de tigre"."Estigues content amb tu mateix. En un cos hi ha bellesa sigui com sigui. El meu va ser la llar de la meva petita i aquestes cicatrius em recordaran sempre un dels períodes més especials de la meva vida.""Han passat quatre setmanes. Encara estic aprenent a estimar les meves estries.""Les meves estries són màgiques.""Les meves estries em recordaran sempre que vaig superar una malaltia, que vaig sobreviure i que vaig tenir una altra oportunitat a la vida. I vull tenir una vida feliç i plena d'amor amb elles.""M'agrada dur pantalons curts i faldilles però quan surto tothom em mira les cames com si els fessin fàstic. De vegades sento vergonya.""Les meves estries representen la vida. La vida ha passat a través del meu cos en la forma dels meus tres fills."Amb aquesta imatge les impulsores de Love Your Lines volen encoratjar altres dones a compartir les seves experiències i fotografies.