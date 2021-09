La fotògrafa i periodista Olatz Vázquez ha mort als 27 anys del càncer gàstric que li van diagnosticar el juny del 2020 (massa tard, en part per culpa de la pandèmia). La recordem amb 14 fotografies amb què mostrava el “viatge per la malaltia, per la pèrdua de cabell i pel seu creixement, per les sessions de quimioteràpia i per les hores eternes d’espera a l’hospital, pels quilos perduts i les llàgrimes guanyades”.



