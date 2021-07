Artistes des de la proximitat invisible

La Fundació Vila Casas acull al seu espai dedicat a la fotografia contemporània, el Museu Palau Solterra de Torroella de Montgrí, Espais d’introspecció, una mostra dels retrats que el fotògraf Lluc Queralt (Tarragona, 1978) ha fet, durant deu anys, a una cinquantena d’artistes. Queralt s’endinsa en els espais íntims de treball d’autors i autores de diferents generacions com Lídia Masllorens, Perejaume, Lita Cabellut i Jaume Plensa, la majoria presents a la col·lecció de la Fundació, o de figures com Joan Fontcuberta i Jean-Marie del Moral, els treballs dels quals es podran gaudir als espais de Can Framis i del mateix Palau Solterra pròximament. Us oferim una mostra en 14 fotografies de la mirada íntima del fotògraf.

1. Perejaume.

Foto: Lluc Queralt



2. Stella Rahola Matutes.

Foto: Lluc Queralt



3. Raquel García-Tomás.

Foto: Lluc Queralt



4. Miguel Trillo.

Foto: Lluc Queralt



5. Lídia Masllorens.

Foto: Lluc Queralt



6. Joan Fontcuberta.

Foto: Lluc Queralt



7. Jean-Marie del Moral.

Foto: Lluc Queralt



8. Jaume Plensa.

Foto: Lluc Queralt



9. Béatrice Bizot.

Foto: Lluc Queralt



10. Ignasi Aballí.

Foto: Lluc Queralt



11. Anna Ill.

Foto: Lluc Queralt



12. Anke Blaue.

Foto: Lluc Queralt



13. Guim Tió.

Foto: Lluc Queralt



14. Adriana Meunié.

Foto: Lluc Queralt

Al Museu Palau Solterra de la Fundació Vila Casas, a Torroella de Montgrí, fins al 21 de novembre de 2021.