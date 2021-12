Atracció per l’art

Per descobrir la millor col·lecció de pintures murals romàniques del món, el modernisme i les creacions més rellevants de creadors contemporanis hi ha un passaport especial, ArticketBCN, que permet gaudir els universos d’artistes com Miró, Picasso i Tàpies. Una entrada única que dona accés, durant dotze mesos i a un preu únic de 35 euros, a les exposicions permanents i temporals dels sis millors museus d’art de Barcelona: el Museu Nacional d’Art de Catalunya, la Fundació Miró, el Museu Picasso, el MACBA, la Fundació Antoni Tàpies i el CCCB.

Per aquestes festes ArticketBCN, a més, ha convidat a sis il·lustradors locals perquè interpretin el passaport des de la seva mirada personal. A Catorze us descobrim qui són, com s’han fet seva la proposta i us n’ensenyem 14 il·lustracions.

La il·lustradora Mariona Tolosa Sisteré

Mariona Tolosa Sisteré (Barcelona, 1983) dibuixava, ja de petita, escenes quotidianes que passaven al seu voltant, fixant-se especialment en les relacions humanes. Va estudiar il·lustració a Barcelona, a l’Escola de la dona, un espai on va aprendre a trobar el seu univers a través de l’acrílic, el llapis, el collage i les tècniques digitals. La seva passió per la il·lustració la va portar a emprendre l’aventura de convertir-se en freelance i, des de llavors, ha tingut la sort de treballar en projectes tant diversos com llibres, premsa, institucions públiques, àlbums, articles, animacions, lettering, cartells, imatge gràfica per a esdeveniments, retrats, il·lustració tèxtil i qualsevol proposta que tingui a veure amb el dibuix. Així explica com ha interpretat el passaport ArticketBCN per traslladar-lo a la il·lustració:

“Quan vaig conèixer l’existència d’ArticketBCN i el que es podia fer amb el passaport, de seguida vaig pensar en una porta que s’obria per acollir-te i portar-te a nous mons amb cadascuna de les obres d’art que es poden veure als sis museus que proposa el passaport. ArticketBCN t’atrau cap als museus, et crida que hi vagis, sola, acompanyada, compartint moments amb tu o amb qui vulguis.”

1.

ArticketBCN x Mariona Tolosa Sisteré

2.

Mariona Tolosa Sisteré

3.

Mariona Tolosa Sisteré

4.

Mariona Tolosa Sisteré

5.

Mariona Tolosa Sisteré

6.

Mariona Tolosa Sisteré

7.

Mariona Tolosa Sisteré

8.

Mariona Tolosa Sisteré

9.

Mariona Tolosa Sisteré

10.

Mariona Tolosa Sisteré

11.

Mariona Tolosa Sisteré

12.

Mariona Tolosa Sisteré

13.

Mariona Tolosa Sisteré

14.