Coneix el CosmoCaixa

Catorze recomana les visites comentades a l’edifici del CosmoCaixa, programades en diversos horaris del cap de setmana del 23 i 24 d’octubre de 2021. L’accés és gratuït però cal reservar plaça prèviament.

L’edifici de l’antic Asil de Santa Llúcia, dissenyat per Josep Domènech i Estapà, és un bell exemple de l’arquitectura modernista. La seva evolució explica moltes coses, tant de la història de Barcelona com dels canvis que ha experimentat l’arquitectura del segle XX. El CosmoCaixa convida a descobrir tots els detalls de l’antic asil i, a partir de fotografies d’època, la història de l’edifici i quines van ser les intervencions arquitectòniques dutes a terme, en diferents etapes, per convertir aquest edifici en un referent museogràfic actual.

Amb motiu del 40è aniversari del Museu de la Ciència, les visites amplien el recorregut per la terrassa original, un espai al qual habitualment el públic no té accés, un espai privilegiat des d’on es pot gaudir d’unes meravelloses vistes de la ciutat.

Què: les visites comentades al CosmoCaixa.

On: carrer d’Isaac Newton, 26, Barcelona.

Quan: el dissabte 23 i el diumenge 24 d’octubre de 2021, en diversos horaris.

