Coneix la història de les científiques

Catorze recomana la visita guiada Elles a la ciència, que el CosmoCaixa programa pels dimarts, dissabtes i diumenges i festius fins al 19 de desembre de 2021. L’activitat està recomanada per al públic general a partir de 12 anys i cal inscriure-s’hi prèviament.

Des del principi dels temps, les dones han participat de manera activa en el desenvolupament i la transmissió del coneixement. Moltes dones han estat figures clau en la ciència, però sovint no les hem conegut fins al cap de molts anys, ni a elles ni el valor de les seves aportacions i fins i tot, en alguns casos, no han arribat a tenir cap mena de reconeixement. Noms com el d’Ada Lovelace (considerada la primera programadora de la història), Jocelyn Bell (codescobridora dels púlsars) o Vera Rubin (descobridora de les “corbes planes de rotació”, la prova més directa i contundent de l’existència de la matèria fosca) no consten encara avui a l’imaginari científic col·lectiu, encara que les seves aportacions a la ciència són majúscules.

Sense dones, no hi hauria ciència i el CosmoCaixa vol posar el focus en la imprescindible aportació de les dones al món científic en aquest recorregut per la sala permanent del museu en què es repassen algunes figures femenines de la història de la ciència i els principis científics relacionats amb els seus descobriments per analitzar el paper, moltes vegades invisibilitzat, d’aquestes investigadores en l’avenç de la societat, tant en l’actualitat com al llarg dels segles i comprendre el valor efectiu de la igualtat de gènere per al progrés del coneixement.

Què: la visita guiada Elles a la ciència.

On: al CosmoCaixa (carrer d’Isaac Newton, 26, Barcelona).

Quan: els dissabtes, diumenges i festius a les 18 h fins al 19 de desembre.

