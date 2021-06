Courbet i l’origen del món

Gustave Courbet va néixer el 10 de juny de 1819 a Ornans, França, i va morir el 31 de desembre de 1877 a La Tour-de-Peilz, a Suïssa. Courbet és un dels màxims representants del realisme francès, corrent del qual se’l considera fundador i que s’oposava a l’academicisme i fugia de l’idealisme i el romanticisme que havien tenyit les arts fins llavors. Republicà i socialista compromès, va ser elegit per formar part de la Comuna de París, però el govern posterior el va condemnar a presó com a responsable de la destrucció d’un monument dedicat a Napoleó. Quan en va sortir, i per no pagar la multa que se li havia imposat pel mateix fet, va fugir a Suïssa, on va morir uns anys després a causa d’una cirrosi. Fem un passeig cronològic per la seva obra.





1. Retrat de Jules Vallès, 1832-1885.

2. El desesperat (Autoretrat), 1844-1845.

3. Autoretrat amb pipa, 1848-1849.

4. Les garbelladores de blat, 1855.

5. Vista del bosc de Fontainebleau, 1855.

6. Guineu a la neu, 1860.

7. Platja, 1863.

8. La font, 1864.

9. L’origen del món, 1866.

10. Dona amb un lloro, 1866.

11. El son, 1866.

12. Vora del mar a Normandia, 1867.

13. Les onades, 1869.

14. Platja de Normandia, 1872-1875.