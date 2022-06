El tatuatge: art o redempció?

Ranshō Masato Sudō (nascut el 1955). Japó 1980-1984. Reproduccions. Còpies en color en paper d’alta resolución.© Masato Sudô

Els tatuatges són cicatrius obertes. Marques vives que segellen la pell, que es transformen paral·lelament amb el cos que els acull i que els dona sentit a mesura que aquest envelleix. Al llarg de la història, el tatuatge ha estat ritual d’iniciació, símbol de pertinença a una comunitat. Té múltiples significats, tant personals com col·lectius: un recordatori, una promesa, un vincle, un deute amb la vida, una demostració d’amor, un dol, una manera d’expressar qui ets o a qui estimes en imatges. Els tatuatges són moltes coses i, encara que en trobem dos amb el mateix traç i el mateix símbol, mai n’hi haurà dos d’iguals, perquè cada cos és únic i cada persona li dona el seu propi significat.

Aquestes reflexions sorgeixen de l’exposició Tattoo, Art sota la pell, que es pot veure fins al 28 d’agost al CaixaForum de Barcelona. La mostra explora, des d’un enfocament antropològic, els diferents usos del tatuatge a través de la història i el paper social que exerceix aquesta pràctica ancestral en les cultures del món: des de la repressió fins a la reivindicació. Així, els visitants descobriran els orígens i veuran com han evolucionat les tècniques als diferents continents. En ple boom del tatuatge, es calcula que el 12 % dels ciutadans d’Europa en porten com a mínim un. Malgrat això, la fascinació per aquesta pràctica té una llarga trajectòria: des de l’atracció de fira fins a la cultura de carrer, el tatuatge encarna el desig d’expressar als altres no només qui som, sinó també qui volem ser i quin vincle establim amb el tatuador, transformant així la pell en un llenç únic.

Home de les illes Marqueses tatuat. Illes Marqueses, Polinèsia Francesa, Oceania. Segle XIX. Pintura a l’oli. Musée du quai Branly, París, donació d’Ary Leblond (1880-1958). © Musée du quai Branly – Jacques Chirac



Investigació pionera

Per primera vegada a Espanya, es pot veure l’exposició més gran dedicada a aprofundir en el tatuatge, la història del qual es remunta molt enllà. Concretament, a l’Europa Occidental, la mòmia Ötzi, amb més de 4.500 anys, esdevé la prova més antiga de la pràctica del tatuatge. 2.000 anys més tard, alguns dels 200 pobles celtes instal·lats en aquell moment a gran part de l’Europa Occidental (França, Bèlgica, Itàlia, oest d’Alemanya) també mostraven marques al cos.

L’exposició, amb obres que provenen en gran part del Musée du Quai Branly – Jacques Chirac, reuneix més de 240 peces, entre les quals s’inclouen pintures, dibuixos, llibres, silicones amb tinta, eines per tatuar, màscares, fotografies, segells i 9 audiovisuals. Les silicones són 24 prototips emmotllats en un material experimental que reprodueixen de manera hiperrealista parts del cos humà i que han estat tatuats per mestres de l’art del tatuatge.

Disseny de tatuatge en una esquena masculina. Filip Leu. Suïssa. 2013. Silicona. © Musée du quai Branly – Jacques Chirac



El viatge als orígens

El recorregut, fàcilment accessible a tots els públics i sorprenent des de moltes perspectives, es divideix en cinc àmbits: arrenca des de l’enfocament global per comprendre la relació amb la marginalitat, la delinqüència i la seva espectacularització. Durant segles va exercir una funció discriminadora, de marca de deshonra, submissió o de pèrdua d’identitat. En el segon àmbit de la mostra s’explora el tatuatge com un art en constant transformació i es posa l’accent en la seva expansió pel Japó, l’Amèrica del Nord i Europa, des del seu origen fins a avui. A la tercera part, s’evidencia el renaixement del tatuatge tradicional a Nova Zelanda, Samoa, la Polinèsia, Indonèsia, Malàisia Oriental, les Filipines i Tailàndia. A partir de la dècada del 1970, sorgeixen noves escoles i s’expandeixen a nous territoris del món com la Xina i Taiwan i també a Llatinoamèrica, amb el tatuatge xicano, aspecte que s’aborda en el quart àmbit. La mostra acaba el seu recorregut amb una reflexió sobre el tatuatge avui –i el seu afany perpetu per la renovació– i hi diferencia dos corrents: un que proposa la reinterpretació de gèneres històrics, i un altre que explora les possibilitats de les arts gràfiques, més enllà dels codis clàssics. Hi trobem tipografies, píxels i esquemes que donen lloc a nous motius i composicions que s’acosten a l’abstracció.

El tatuatge és un fenomen global que, pel seu abast, no podem obviar. I aquesta exposició esdevé un homenatge a tatuadors i tatuats i un reconeixement del tatuatge com a expressió artística.

Disseny de tatuatge en un braç masculí, 2013. Yann Black. © Musée du quai Branly – Jacques Chirac, fotografia Thomas Duval

Fins al 28 d’agost de 2022 al CaixaForum Barcelona.

L’exposició aplega més de 240 obres històriques i contemporànies, en què s’inclou l’obra d’artistes del tatuatge que procedeixen de països com el Japó, els EUA, França, Suïssa i la Polinèsia.