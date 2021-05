El treball dels artistes i artesans

Detall d’una de les xemeneies del terrat del Palau Güell. Foto: Diputació de Barcelona

L’edifici del Palau Güell va ser possible gràcies al fet que l’empresari Eusebi Güell va confiar en un jove i desconegut arquitecte, Antoni Gaudí. I cal reconèixer, també, que aquesta obra de valor universal i excepcional no hauria estat tan singular i bella sense la col·laboració dels millors artesans i artistes del moment en els àmbits de la pintura, la vitralleria, l’ebenisteria i la ceràmica, entre d’altres. Per aquest motiu, el Palau Güell de la Diputació de Barcelona dedica la nova edició del cicle de conferències al treball d’aquests artesans de finals del segle XIX, que es podran seguir presencialment i també virtual tots els dijous del mes de maig a les 19 h, exposat i explicat per especialistes i investigadors de renom.

Totes les sessions seran retransmeses en directe a través de YouTube i, després d’una mínima edició, estaran disponibles al canal de YouTube del Palau Güell.

Banc de fusta a l’entrada del Palau Güell. Foto: Diputació de Barcelona



6 de maig, La pintura mural al Palau Güell, a càrrec de l’historiador i crític d’art Josep Casamartina i del doctor en Teoria i Història de l’Arquitectura Carlos Alejandro Lupercio.

Els dos ponents són els comissaris de l’exposició antològica Aleix Clapés, l’enigmàtic pintor de Güell i Gaudí, que la Diputació de Barcelona ha dedicat a aquest pintor modernista i que es pot visitar a l’espai de les golfes fins a finals de maig. Lupercio és un especialista en Clapés; va dedicar-li la tesi doctoral Aleix Clapés (1846-1920) y Manuel Sayrach (1886-1937) en los márgenes del modernismo i ha dut a terme un acurat estudi sobre el pintor i la seva obra.

13 de maig, Els mobles i la fusteria del Palau Güell, a càrrec de la doctora en Història de l’Art Mònica Piera, que és l’autora de la investigació de la col·lecció de mobiliari del Palau.

Piera és una referent internacional en moble; ha format part del Comitè d’experts de la TEFAF (The European Fine Art Fair) i des del 2004 és la presidenta de l’Associació per a l’Estudi del Moble.

20 de maig, Els vitralls del Palau Güell, a càrrec de la doctora en Història de l’Art Núria Gil i de l’expert en restauració de vitralls històrics i químic Jordi Bonet.

Gil i Bonet són les dues persones que més han investigat els vitralls de l’edifici i han fet un estudi sobre la procedència dels vitralls de la sala de visites i de l’habitació-estudi d’Isabel Güell. Entre l’extens currículum d’aquests dos ponents cal destacar que Núria Gil és membre del Corpus Vitrearum Medii Aevi de Catalunya (CVMA) i que l’Estudi Jordi Bonet Vitralls és l’autor de la producció de les vidrieres abstractes de la Sagrada Família.

27 de maig, Una coberta plena de forma, color i funció, a càrrec de la doctora en Història de l’Art Marta Saliné.

Recentment, Saliné ha elaborat un estudi sobre la ceràmica que trobem a l’edifici. Juntament amb Mireia Freixa, és autora del llibre Gaudí i el trencadís modernista (2018).