Esteve Plantada dibuixat pel caricaturista Matías a «Amb un sis i un quatre», la secció en què cada setmana retrata poetes



Simfonia d’una ciutat



Ets just aquí, dic,

on l’oblit és violència

i on arrela el gris

d’una tartera impossible.

On la gana és un dogma

i ser-te, un paisatge.

Dic que ets just aquí,

a la punta més nociva

del metall d’un martell

que esmicola les meduses.

On el paradís és el traç

d’un exabrupte mil·lenari.





Big Bang Llàtzer © Esteve Plantada, 2016.

© Lleonard Muntaner Editor, 2016.

