Les feines dels nens d’abans

Lewis Hine (1874-1940), considerat el pare de la fotografia social, va ser el fotògraf del Comitè Nacional del Treball Infantil i l’any 1909 va decidir agafar la càmera, deixar la feina com a professor, emprendre un viatge durant tota una dècada pels Estats Units i documentar-se sobre les perilloses condicions de treball i de vida a què estaven sotmesos molts nens.



Ho va denunciar i va tenir problemes amb els propietaris de les fàbriques, que el van amenaçar de mort més d’un cop. Però Hine no va voler frenar el seu projecte i es disfressava d’inspector d’incendis i venedor de bíblies per no ser descobert i, així, poder conèixer, entrevistar i retratar nens que treballaven explotats a les fàbriques, al camp, a les mines, cosint, en cadenes de muntatge o venent diaris al carrer.



La col·lecció de Lewis Hine està formada per més de 5.100 fotografies i 355 negatius de vidre, que van ser lliurats a la Biblioteca del Congrès dels Estats Units. L’impacte que van provocar aquestes imatges en l’opinió pública, així com la seva col·laboració amb el Comitè de Treball Infantil, van contribuir a l’enduriment de les lleis del treball infantil.



1. Nen que treballava a una mina situada a Macdonald, a l’oest de l’estat de Virgínia.

Foto: Lewis Hine



2. En Vance era un nen de 15 anys que treballava en una mina de carbó de l’estat de Virgínia, cobrava 75 centaus per un dia de treball de 10 hores. Tot el que feia era obrir i tancar aquesta porta. Foto: Lewis Hine



3. En Giles Edmund era un nen d’11 anys que va trencar-se dos dits de la mà després d’haver caigut sobre una màquina de filat. L’accident va passar a Carolina del Nord. Foto: Lewis Hine



4. Grup de nens que treballaven a les mines de carbó de Pittston, Pennsylvania. Foto: Lewis Hine



5. La Jennie Camillo, una nena de 8 anys, mentre recollia nabius durant l’estiu a Pemberton, New Jersey. Foto: Lewis Hine



6. La Rosie era una nena de 7 anys, analfabeta, que treballava cada dia a Buffton, Carolina del Sud. Foto: Lewis Hine



7. Dues nenes petites que treballaven al molí d’una calceteria de Loudon, Tennessee. Foto: Lewis Hine



8. En Francisco era un nen de 5 anys que venia diaris al carrer a St. Louis, Missouri. Foto: Lewis Hine



9. Alguns nens eren molt petits de manera que havien de pujar sobre la contínua de filar per reparar els fils trencats i tornar a col·locar-hi les bobines buides. Foto: Lewis Hine



10. Nen que venia diaris i que s’havia quedat adormint en unes escales del carrer a Jersey City, New Jersey. Foto: Lewis Hine



11. Noi de 15 anys que treballava d’abrillantador de sabates fins a les 23.00 a Indianapolis, Indiana. Foto: Lewis Hine



12. En Harold Walker era un nen de 5 anys que treballava als camps de cotó d’Oklahoma. Foto: Lewis Hine



13. En Frank tenia 14 anys, va perdre les cames quan un automòbil li va passar per sobre en una mina de carbó de Monongah, Virgínia. Foto: Lewis Hine 14. Grup de nens que fumaven a les 11 del matí a la sucursal Skeeter a St. Louis, Missouri. Foto: Lewis Hine