La felicitat és això

Petits plaers, petits moments. Perdre’s dins d’un llibre. Fer que un instant sigui encara més especial. Un record, un gest, una trucada. Alliberar-te de tots els mal de caps. Potser hi ha tantes maneres de viure com d’apropar-nos, per poc que sigui, a la felicitat. El web creatiu Last Lemon, amb el projecte Happiness, escolta com l’entenen persones d’arreu del món. Però no només això: a més a més, converteixen les propostes anònimes en il·lustracions.



1. Un llibre que et canvia la vida.

2. Comprar el vestit perfecte.

3. Donar-te espai mental netejant i organitzant els calaixos.

4. Una capsa de bombons.



5. Quan fas que les ocasions especials encara ho siguin més.



6. Trucar-te a tu primer quan tinc notícies importants.

7. Un llarg passeig per la platja junts.

8. Escoltar històries de quan eres jove.

9. Quan em tapes amb una manta.

10. Acabar per fi algunes tasques administratives emprenyadores que duien anys pendents.

11. Sentir-te lliure de preocupacions.

12. La manera com em dónes el cor de la teva carxofa.

13. Els contes d'anar a dormir.

14. Saber que, ara mateix, també ets en aquest planeta.