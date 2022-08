Final de temporada al MNAC

Detall dels frescos d’Annibale Carracci

Catorze recomana visitar el Museu Nacional d’Art de Catalunya per gaudir les exposicions que acaben aquest proper mes de setembre.

Al setembre, amb la tardor, sol començar la nova temporada i amb ella, venen noves propostes. Però fins llavors, encara es pot gaudir les exposicions, tant provinents d’altres museus d’arreu del món com de producció pròpia, que acull el MNAC:

Fins al 4 de setembre:

ID Project: projecte fotogràfic de l’artista Jordi Bernadó que proposa una sèrie de retrats de personatges aparentment desvinculats entre ells, units únicament pel diàleg amb la càmera i per la resposta a una única pregunta: Quin és el teu lloc al món? Alguns d’aquests personatges són figures cèlebres: autors, cineastes, polítics, activistes. Tots es troben d’esquena a la càmera, dempeus, diminuts i irreconeixibles.

Fins a l’11 de setembre:

Turner. La llum és color: reconegut com el millor paisatgista del període romàntic pel seu domini de la llum, el color i l’atmosfera, William Turner pinta les immenses forces de la natura que ja en aquella època de grans canvis, a inicis de la primera revolució industrial, començaven a estar amenaçades. A través d’un centenar d’obres, pintures, dibuixos, esbossos i gravats, l’exposició ressegueix el desenvolupament de les composicions de Turner, a partir dels primers esbossos, fins a les aquarel·les, els olis o els gravats finals.

El batec de la Natura: selecció d’unes 80 obres, fonamentalment dibuixos, que es complementen amb un grup de pintures i material d’àlbums d’artistes, que mostren la fascinació que els artistes que van treballar durant el segle XIX van sentir per la natura. És un conjunt molt representatiu de l’activitat desplegada per artistes, com ara Baldomer Galofre, Marià Fortuny, Ramon Martí i Alsina, Lluís Rigalt, Antoni Fabrés o Jaume Morera, entre d’altres, i del seu interès per representar un entorn natural pel qual es van sentir fortament atrets i fascinats.

Benet Rossell, escriptures i trajectes: la donació al Museu Nacional d’un conjunt important de la seva obra per part de la vídua de l’artista, Cristina Giorgi, permet apreciar la diversitat de peces i la gran inventiva de Rossell. Es tracta d’una aportació fonamental per a la col·lecció d’art de postguerra i segona avantguarda del museu.

Fins al 26 de setembre:

Maternasis. L’exposició, que pren el nom d’un llibre icònic de l’artista Núria Pompeia, editat el 1967, permetrà redescobrir creadores sorprenents, algunes fins fa poc temps oblidades, com ara Mari Chordà, Roser Bru, Parvine Curie i la mateixa Núria Pompeia.

Fins al 9 d’octubre:

Annibale Carracci. Els frescos de la capella Herrera: una ocasió excepcional per veure els fragments dels frescos que l’artista bolonyès Annibale Carracci va dissenyar per a la capella familiar del noble banquer espanyol Juan Enríquez de Herrera. L’artista va concebre tot el conjunt, dedicat al sant franciscà Dídac d’Alcalà, i va iniciar el disseny de tots els cartrons preparatoris. A causa d’una malaltia, a partir del 1605 va haver de delegar el projecte en Francesco Albani. Completa l’exposició una selecció de dibuixos atribuïts a Carracci o al seu taller, procedents de l’Acadèmia de Sant Jordi i d’Europa, i la taula de l’altar de Santa Maria de Montserrato, obra també de Carracci i els seus deixebles.

Què: les exposicions del Museu Nacional d’Art de Catalunya.

On: al Museu Nacional d’Art de Catalunya (Palau Nacional, Parc de Montjuïc).

Quan: fins al setembre de 2022.

