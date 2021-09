Soc la Lourdes Ral, i pinto la meva vida quotidiana i la dels que m’envolten, com tu i com jo. M’agrada pintar interiors, les petites converses, el silenci del tren, els diumenges d’hivern i les tardes llargues d’estiu. Pinto escenes de dins de les cases, entre els vidres, a través de les façanes de les ciutats que m’agraden. M’hi dedico professionalment i la meva vida està dins del meu taller de Llagostera, al Gironès, on m’acompanya la música de Carla Bruni, Vincent Delerm, Coralie Clément i Berry. M’inspiro en llibres, llibreries i bistrots parisencs, botigues d’antiguitats d’Istambul i interiors de Porto. M’inspira la Bretanya, el Morbihan, la Provença, la Charente Marítim, les Illes Balears i la costa que m’envolta. Dibuixo i faig esbossos allà on vaig, potser m’heu vist dibuixant en un tren i no sabeu qui soc, darrere d’una llibreta. I sobretot, m’inspiro en els meus tres fills. Les darreres exposicions de pintura han estat a Gouise, Strasbourg i Goviller a França; Nykoping (Suècia), Tavistock (Regne Unit) i Alemanya.





1. Juntes, després d’un temps.

2. Parla’m dels dies clars.

3. Chardonnay.

4. El mur.

5. Envoltats del nostre passat.



6. Mentre llegeixes.

7. Ella (Júlia).

8. Tristesa.

9. Sola (Margot).

10. Ella continua cosint.

11. Matí de pluja.



12. Es torna a posar la mascareta (Julie).

12. Converses d’altres temps.

13. Nits mentre llegeixes.

14. Mentre tu dorms.