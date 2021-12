La vida és joc

Matteo Bittanti, IOCOSE, Game Arthritis, 2011 (detall). Impressió digital. Cortesia de l’artista.

Catorze recomana l’exposició Homo ludens. Videojocs per entendre el present, que es pot visitar al CaixaForum Barcelona fins al 28 d’abril de 2022.

La mostra, comissariada per Luca Carrubba i dissenyada per l’estudi Domestic Data Streamers, proposa una mirada antropològica als videojocs, un fenomen cultural, estètic i artístic essencial en la cultura de masses contemporània. Posa en relleu com els videojocs transcendeixen l’àmbit estricte de l’acte de jugar, perquè són una indústria, un mitjà cultural i una proposta creativa a través de la qual podem comprendre millor el nostre present.

Dividida en sis sales, aquesta exposició dedica cada sala a un àmbit en què l’ésser humà –conscientment o no– es pot relacionar amb el videojoc. Les 58 peces de 36 creadors, entre videojocs, fotografies, escultures, vídeos i instal·lacions, que la integren destaquen pel paper central que tenen com a fenomen cultural, estètic i artístic i posa en relleu els mecanismes subjacents a la indústria i mostra el videojoc com un producte que influeix en la nostra manera de treballar, consumir i estimar. També destaca l’aproximació al videojoc com a material de creació artística i com a llenguatge de creació que desborda els gèneres i els formats tradicionals.

Què: l’exposició Homo ludens. Videojocs per entendre el present.

On: al CaixaForum Barcelona (Av. Francesc Ferrer i Guàrdia, 6-8, Barcelona).

Quan: fins al 28 d’abril de 2022.

Més informació.