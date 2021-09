L’art que viu a la Fabra i Coats

Foto: Fabra i Coats – Fàbrica de Creació

La Fabra i Coats – Fàbrica de Creació batega com el cor del teixit creatiu del seu barri, Sant Andreu de Palomar, i la seva ciutat, Barcelona. Vol consolidar el seu paper d’espai interdisciplinari, catalitzador i facilitador, sempre arrelat i amb la mirada posada al seu entorn amb una nova convocatòria de residències artístiques per donar suport al desenvolupament de projectes artístics i d’iniciatives culturals.

Després dels desajustos i ajornaments causats per la pandèmia, la nova convocatòria torna a cridar artistes i agents culturals de tots els llenguatges artístics contemporanis perquè desenvolupin els seus projectes i mostrin el seu procés de treball. Arts visuals i plàstiques, arts escèniques i arts en viu, música i art sonor, cinema i audiovisual, transmèdia, literatura, totes les disciplines troben un espai, creatiu però també físic, a la Fàbrica perquè l’habitin, hi creixin i exposin la seva singularitat, qualitat i experimentació.

Foto: Fabra i Coats – Fàbrica de Creació

Les residències

La Fabra i Coats – Fàbrica de Creació cedirà gratuïtament els seus espais, així com els materials tècnics de què disposa, per una durada mínima d’un mes i màxima d’un any als projectes que resultin seleccionats i que ho hauran sigut, entre altres coses, per l’interès en treballar la relació entre educació, cultura i territori a través de les arts i el compromís la transparència, la sostenibilitat, l’equitat, la paritat i la diversitat.

Aquesta convocatòria restarà oberta fins al 20 de setembre de 2021 (aquí en podeu consultar les bases completes) i cal presentar-s’hi a través d’aquest formulari. La comissió de selecció dels projectes estarà formada per Oriol Martí Sambola, Eva Vila Purtí, Lola Armadàs Font, Anna Irina Russell, com a persona que ha estat resident artístic de la Fàbrica de Creació; i Carles Sala Marzal, en representació de l’equip gestor de l’equipament.

El programa de residències artístiques de la Fabra i Coats ha acollit un bon grapat de projectes des del 2018, un ampli ventall que inclou des d’exploracions de la relació entre la llum, la imatge, el so i la tecnologia amb l’espai i la creació artística com Portales, un projecte d’Andria Nicolaou; peces teatrals que combinen el text amb l’audiovisual com Uluburun, de la Cia. Tres Marías Racoon; o el Paparazzi Paral·lel Ensamble, un projecte d’investigació i creació radiofònica que barreja transmissió radial en viu amb la realització d’una performance en ple centre de la ciutat.

Extracte d’Uluburun, de la Cia. Tres Marías Racoon, projecte residenta a la Fabra i Coats el 2018: