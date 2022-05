Les mans del metro de Nova York

Què fem durant un trajecte amb metro? N’hi ha que llegeixen, que escolten música o que simplement esperen l’arribada a la seva estació mirant a l’infinit fosc dels túnels. Però també hi ha qui observa què fan amb les mans els companys de vagó. La fotògrafa Hannah La Follette Ryan, al compte d’Instagram Subway Hands, aprofita els desplaçaments que fa amb metro a Nova York per fixar-se en les mans de les persones que l’envolten i en retrata les que porten manicures espectaculars, les tenses, les enguantades, les enllaçades, les que teclegen o aguanten algun objecte… Us convidem a entrar en un catàleg de mans i gestos hipnòtic amb una selecció de 14 fotografies.

1.

Foto: Subway Hands / Hannah La Follette Ryan



2.

Foto: Subway Hands / Hannah La Follette Ryan



3.

Foto: Subway Hands / Hannah La Follette Ryan



4.

Foto: Subway Hands / Hannah La Follette Ryan



5.

Foto: Subway Hands / Hannah La Follette Ryan



6.

Foto: Subway Hands / Hannah La Follette Ryan



7.

Foto: Subway Hands / Hannah La Follette Ryan



8.

Foto: Subway Hands / Hannah La Follette Ryan



9.

Foto: Subway Hands / Hannah La Follette Ryan



10.

Foto: Subway Hands / Hannah La Follette Ryan



11.

Foto: Subway Hands / Hannah La Follette Ryan



12.

Foto: Subway Hands / Hannah La Follette Ryan



13.

Foto: Subway Hands / Hannah La Follette Ryan



14.