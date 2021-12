L’experiència compartida de l’art

Per descobrir la millor col·lecció de pintures murals romàniques del món, el modernisme i les creacions més rellevants de creadors contemporanis hi ha un passaport especial, ArticketBCN, que permet gaudir els universos d’artistes com Miró, Picasso i Tàpies. Una entrada única que dona accés, durant dotze mesos i a un preu únic de 35 euros, a les exposicions permanents i temporals dels sis millors museus d’art de Barcelona: el Museu Nacional d’Art de Catalunya, la Fundació Miró, el Museu Picasso, el MACBA, la Fundació Antoni Tàpies i el CCCB.

Per aquestes festes ArticketBCN, a més, ha convidat a sis il·lustradors locals perquè interpretin el passaport des de la seva mirada personal. A Catorze us descobrim qui són, com s’han fet seva la proposta i us n’ensenyem 14 il·lustracions.

La il·lustradora Anna Falcó

Anna Falcó va néixer a Barcelona i és il·lustradora, dissenyadora gràfica i dissenyadora tèxtil. Va formar-se a l’escola Massana, a l’escola Eina i a la UDK (Universität Der Kunste) de Berlín. La paraula que definex millor la seva obra es ‘versàtil’, ja que, a través de un ampli ventall de tècniques –des de digital fins a l’anilina, la ploma o el collage– adopta diferents estils, segons el públic a qui va dirigit i la naturalesa dels encàrrecs que rep com a freelance. Quan dedica a projectes personals la seva obra s’apropa a l’absatracció i posa el focus en la forma i el color.

Ha treballat per al món editorial, per a revistes i revistes infantils, publicitat, packaging, cartelleria, moda i audiovisual per a, entre altres, Desigual, Pull&Bear, Zara, Mango, Titanlux, Barça Kids, TV3 o el MNAC i gaudeix amb cada nou projecte, on troba oportunitats per conèixer noves temàtiques i investiga noves formes, tècniques i llenguatges. Així explica com ha interpretat el passaport ArticketBCN per traslladar-lo a la il·lustració:

“Anar als museus és una experiència per compartir, una complicitat, una mirada. Una mirada que transforma la ciutat de Barcelona i els seus moments quotidians com passejar el gos, prendre la fresca, anar al bar amb els amics o un colom fent cagarades sobre una estàtua. He utilitzat referències d’escultura clàssica i pintures medievals del MNAC i artistes icònics com Picasso o Miró. Quina és la teva mirada i amb qui la comparteixes?”

