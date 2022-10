Com el meu gat

Sempre s’ha dit que els gossos s’assemblen als seus amos, i el fotògraf Gerrard Gethings ho va retratar a la sèrie Do You Look Like Your Dog? (T’assembles al teu gos?). Però, i els gats? Ho descobrim en aquestes 14 parelles que Gethings ha inclòs a la nova sèrie Do You Look Like Your Cat (T’assembles al teu gat?).



1.

Foto: Gerrard Gethings





2.

Foto: Gerrard Gethings





3.

Foto: Gerrard Gethings





4.

Foto: Gerrard Gethings





5.

Foto: Gerrard Gethings





6.

Foto: Gerrard Gethings





7.

Foto: Gerrard Gethings





8.

Foto: Gerrard Gethings





9.

Foto: Gerrard Gethings





10.

Foto: Gerrard Gethings





11.

Foto: Gerrard Gethings





12.

Foto: Gerrard Gethings





13.

Foto: Gerrard Gethings





14.