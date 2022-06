Modernisme 2×1

La Pedrera i el Recinte Modernista de Sant Pau

Catorze recomana la visita combinada que permet conèixer les grans obres dels arquitectes catalans Antoni Gaudí i Lluís Domènech i Montaner, La Pedrera i el Recinte Modernista de Sant Pau, dues obres declarades Patrimoni Mundial per la UNESCO, amb la mateixa entrada.

Per una banda, la Casa Milà, coneguda com La Pedrera, és la darrera obra civil de Gaudí. Un edifici únic, una obra mestra de la natura on es pot entendre amb profunditat l’imaginari de l’arquitecte modernista. La visita permet recórrer espais de l’edifici com l’icònic Terrat dels guerrers i els seus espectaculars badalots i xemeneies, el Pis dels veïns o el Pati de les flors. Per l’altra, la visita al Recinte Modernista de Sant Pau, l’obra més important de Lluís Domènech i Montaner, permet conèixer el conjunt modernista més gran del món: 12 pavellons envoltats d’espais verds i connectats per galeries subterrànies. Una visita que descobreix com era la vida en aquest entorn hospitalari als anys vint del segle passat.

Per gaudir les dues activitats gràcies a l’entrada combinada, un cop s’hagi visitat La Pedrera, cal conservar-la i presenta-la a les taquilles del Recinte Modernista de Sant Pau per poder visitar l’Hospital. El termini per visitar els dos equipaments és de 3 mesos.

Què: la visita combinada a La Pedrera i el Recinte Modernista de Sant Pau.

On: al Passeig de Gràcia, 92 i al carrer Sant Antoni Maria Claret, 167, Barcelona.

Quan: diverses dates i horaris (consulteu-los aquí).

Més informació.