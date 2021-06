Nits d’estiu i música amb Gaudí

Foto: Ramon Manent

Torna l’estiu i tornen Les nits del Palau Güell, un dels esdeveniments més especials i únics de les nits d’estiu a Barcelona. Les vetllades, que compten amb totes les mesures de seguretat sanitàries, tindran lloc els dies 1, 8, 15 i 22 de juliol a les 20.30 h al màgic i irrepetible terrat del Palau en què les xemeneies van ser concebudes per primera vegada per Gaudí com a escultures arquitectòniques.

Cada vetllada inclourà un concert ofert per una banda amb un estil diferent: des dels sons més primitius de la música jamaicana amb The Oldians fins a estils musicals posteriors com el doo-wop de The Velvet Candles. Abans del concert, els visitants descobriran, a través d’una visita exclusiva, els espais més importants d’aquest habitatge urbà que l’industrial Eusebi Güell va encarregar al seu amic Antoni Gaudí. L’immoble, inscrit a la llista del Patrimoni Mundial per la UNESCO des del 1984, destaca tant per la manera innovadora en què Gaudí va concebre l’espai i la llum, com per l’excel·lent qualitat dels materials nobles emprats i pel treball decoratiu i ornamental dels artesans que van col·laborar amb l’arquitecte.

Un cop al terrat, els visitants podran admirar un dels espais més preuats. Des d’allà, gaudiran d’una única i espectacular vista de la ciutat, que a l’època dels Güell, tan sols la contemplava el servei —que hi pujava a estendre la roba— o la mateixa família Güell quan volia mostrar als convidats el paisatge de la ciutat en construcció. Aquesta panoràmica es pot admirar des d’un entorn fantasiós, amb l’agulla cònica que corona el Palau i les vint xemeneies del voltant, algunes d’elles magníficament revestides amb la tècnica del trencadís.

Programació:

1 de juliol: The Oldians. La banda té influències dels sons més primitius de la música jamaicana i explora la relació d’aquest estil musical amb el llenguatge del jazz.

8 de juliol: Chino & The Big Bet. Quintet inspirat en el swing i el blues dels anys cinquanta que ha aconseguit un so propi inconfusible amb una enèrgica posada en escena.

15 de juliol: The Velvet Candles. És la formació capdavantera al país i en l’àmbit internacional en “doo-wop”, estil musical nord-americà que consisteix a cantar a cappella.

22 de juliol: Wax & Boogie Rhythm Combo. Banda especialitzada en el bugui-bugui dels anys trenta, el swing dels quaranta i el “rhythm-and-blues” dels cinquanta.

Les nits del Palau Güell

Visita exclusiva i concert: 20 € per persona. Entrades limitades.

La visita s’ofereix amb un guia especialitzat i es pot escollir entre tres idiomes: català, castellà o anglès.

Més informació i venda d’entrades a taquilles, al telèfon 934 725 775, a la web del Palau i a [email protected]