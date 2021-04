“No haver-te conegut seria terrible… és un projecte de recopilació de micropoemes, frases o petits textos il·lustrats de diferents autors catalans contemporanis. Tot va començar amb el poema de l’Enric Casasses i, a poc a poc, la família ha anat creixent, sempre amb la complicitat dels autors i les autores que m’han cedit les seves paraules perquè les pogués il·lustrar”, ens diu l’artista plàstic i il·lustrador Lluís Cadafalch. Us convidem a veure’n 14.



1. No haver-te conegut

seria terrible.

Però terrible terrible.

I no ho sabria.

A sobre, no ho sabria.

Enric Casasses.

Lluís Cadafalch





2. En totes les cites sempre duu

deu didals a la bossa.

Es va prometre que mai més es

punxaria cosint les primeres carícies.

Elisenda Solsona.

Lluís Cadafalch





3. I amb les ungles i amb les dents

defensem l’amor salvatge

l’amor tendre, l’amor brut

l’amor baula, l’amor casa.

Sònia Moll.

Lluís Cadafalch





4. I miro les meves mans

i sé que són les teves.

Et reconec en mi,

encara que no siguis aquí.

Txell Sota.

Lluís Cadafalch





5. I cada instant

és el miracle

de no morir

ara mateix.

Màrius Sampere.

Lluís Cadafalch





6. T’estimo

com si

m’estimessis.

Víctor Espiga.

Lluís Cadafalch





7. La nit ens conté en l’elegia del temps

en l’ombra allargassada del poema

en les flors que guarda l’aire

per si un dia.

Laia Llobera.

Lluís Cadafalch





8. Vaig pensar-te els ullals

sense saber-te’ls

i ara et veig la tendresa

al fosc de l’ull.

Blanca Llum Vidal.

Lluís Cadafalch





9. No som res,

n’estic segur.

No som res,

però hi ets tu.

Josep Pedrals.

Lluís Cadafalch





10. T’estimo tan tan endins

que no tinc por de la por

ni dels límits o els confins

més desconeguts del jo.

Dolors Miquel.

Lluís Cadafalch





11. Vam ser un amor

que per amor

vam deixar anar.

Sil Bel Fransi.

Lluís Cadafalch





12. Tot sobra en aquest vers,

si no et retorna a casa.

Tan cert, ja ho veus: encara

escriure és esperar-te.

Mireia Calafell.

Lluís Cadafalch





13. Una mica

d’impossible

o m’ofego.

Marina Garcés.

Lluís Cadafalch





14. Jo també tinc defectes,

encara t’enyor.

Joan Miquel Oliver.