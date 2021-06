La pinzellada de Marià Fortuny

Marià Fortuny i Marsal va néixer a Reus l’11 de juny de 1838. Format a l’Escola d’Arts i Oficis la Llotja de Barcelona, va ser un dels principals pintors catalans del segle XIX i la seva obra s’emmarca en l’orientalisme, que plasmava l’interès per les cultures del Pròxim Orient i l’Orient llunyà. Durant la Primera Guerra del Marroc, va viatjar al nord d’Àfrica com a cronista gràfic encarregat per la Diputació de Barcelona, i allà va quedar fascinat per la llum i els paisatges marroquins, cosa que va influenciar clarament la seva obra.



Marià Fortuny va ser, ja a la seva època, un pintor d’èxit i va viatjar a París, Londres i Nàpols per a exposar les seves pintures. Va morir a Roma el 21 de novembre de 1874, a només 36 anys, víctima d’una hemorràgia estomacal probablement provocada per la malària. Seguint la seva voluntat, el seu cor va ser enterrat a Reus, la seva ciutat natal. Fem un recorregut cronològic pels detalls i les llums de l’obra d’aquest artista.



1. L’odalisca, 1861.

2. Paisatge nord-africà, 1862.

3. El col·leccionista d’estampes, 1863.

4. La batalla de Tetuan, 1862-64.

5. Fantasia àrab, 1867.

6. El marroquí, 1869.

7. Encantadors de serps, 1870.

8. La vicaria, 1870.

9. El venedor de tapissos, 1870.

10. La matança dels Abenserraigs, cap al 1870.

11. Vell nu al sol, 1870.

12. Carmen Bastián, 1871-1872.

13. Nu a la platja de Portici, 1874.

14. Paisatge de Portici, 1874.