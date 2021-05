La soledat segons Hopper

El pintor Edward Hopper va néixer a Nova York el 22 de juliol del 1882 i va morir, també a Nova York, el 15 de maig del 1967. Abans d’agafar els pinzells, feia esbossos dels quadres a llapis. La seva obra es caracteritza per l’ús de la llum i per les atmosferes solitàries. És l’artista més representatiu de la pintura estatudinenca del segle XX.



La col·lecció en línia del Whitney Museum of American Art permet recórrer la història de l’art dels Estats Units des del 1900 fins avui. Ens brinda l’oportunitat de visualitzar 21.000 obres de diferents formats i de més de 3.000 artistes influents. Us oferim un tast de 14 esbossos i pintures de Hopper, extretes d’aquest fons digital.





1. Come Down! Come down my pretty little cat.

Autor: Edward Hopper (1882-1967). Imatge: Whitney Museum of American Art.





2. Esbós de Nightawks.

Autor: Edward Hopper (1882-1967). Imatge: Whitney Museum of American Art.





3. Esbós de New York Movie.

Autor: Edward Hopper (1882-1967). Imatge: Whitney Museum of American Art.





4. Esbós de Landscape with Trees.

Autor: Edward Hopper (1882-1967). Imatge: Whitney Museum of American Art.





5. Three Men in a Interior Space.

Autor: Edward Hopper (1882-1967). Imatge: Whitney Museum of American Art.





6. Light at Two Lights.

Autor: Edward Hopper (1882-1967). Imatge: Whitney Museum of American Art.





7. Seven A.M.

Autor: Edward Hopper (1882-1967). Imatge: Whitney Museum of American Art.





8. New York Interior.

Autor: Edward Hopper (1882-1967). Imatge: Whitney Museum of American Art.





9. Soir Bleu.

Autor: Edward Hopper (1882-1967). Imatge: Whitney Museum of American Art.





10. Railroad Sunset.

Autor: Edward Hopper (1882-1967). Imatge: Whitney Museum of American Art.





11. Second Story Sunlight.

Autor: Edward Hopper (1882-1967). Imatge: Whitney Museum of American Art.





12. Early Sunday Morning.

Autor: Edward Hopper (1882-1967). Imatge: Whitney Museum of American Art.





13. A Woman in the Sun.



Autor: Edward Hopper (1882-1967). Imatge: Whitney Museum of American Art.





14. Autoretrat.