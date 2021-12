Un passaport, un món d’art

Catorze recomana el passaport ArticketBCN, una entrada única que dona accés a les exposicions permanents i temporals dels sis millors museus d’art de Barcelona, durant dotze mesos, a un preu únic de 35 euros.

El passaport ArticketBCN permet l’entrada a sis museus de Barcelona, sis espais diversos que permeten apropar-se a l’art des de sis mirades diferents: el Museu Nacional d’Art de Catalunya, la Fundació Miró, el Museu Picasso, el MACBA, la Fundació Antoni Tàpies i el CCCB. ArticketBCN serveix per accedir a les seves exposicions permanents i temporals durant dotze mesos a un preu únic de 35 euros, i també es pot personalitzar i regalar aquestes festes.

Per aquestes festes, ArticketBCN ha convidat sis il·lustradors catalans a reinterpretar el passaport des de la seva mirada particular després d’haver gaudit l’experiència de visitar els museus als quals dona accés. Són Clara Sáez, Joan Casaramona, Mariona Tolosa Sisteré, Anna Falcó, Adolfo Serra i Julia Pelletier i a Catorze us presentem l’obra de tots sis i què els ha inspirat a la secció Així dibuixo el món.

Què: el passaport ArticketBCN.

On: a articketbcn.org.

Quan: durant 12 mesos.

Més informació.