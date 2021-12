Vine a veure el pessebre

Foto: NeONBRAND

Catorze recomana la jornada de portes obertes amb què el Reial Monestir de Santa Maria de Pedralbes inicia una nova mostra del pessebre a les procures del recinte, amb la col·laboració de l’Associació de Pessebristes de Barcelona. Serà el dissabte 11 de desembre, de 10 h a 19 h.

En la nostra cultura, l’arribada del Nadal és sinònim de pessebre. A Catalunya, fer el pessebre té una llarga tradició històrica: nombroses associacions de pessebristes, entre elles l’Associació de Pessebristes de Barcelona, contribueixen any rere any a la continuïtat i a la preservació d’aquesta tradició cultural i festiva. Aquesta llarga tradició, però, té un origen italià i la seva difusió es posa en relació amb el franciscanisme, atès que fou el mateix sant Francesc d’Assís qui el Nadal de 1223 va fer la primera representació d’un pessebre vivent en un bosc de Greccio (Úmbria). Aquesta experiència, i sobretot un text franciscà de finals del segle XIII adreçat a una monja clarissa, les Meditationes vitae Christi, on es relata la vida de Crist, proporcionen la iconografia de les escenes representades en el pessebre del monestir.

El Reial Monestir de Santa Maria de Pedralbes organitza una nova mostra del pessebre, que es podrà visitar fins al 2 de febrer, dia de la Candelera, i convida a gaudir-lo gratuïtament i en família el dissabte 11 de desembre. La mostra d’enguany se centra en dos grans diorames que representen el naixement de Jesús, amb figuretes sortides de les mans de Domènec Talarn i Ribot, i la fugida a Egipte, obra de Montserrat Ribes i Daviu. El muntatge dels diorames serà amb suro i molsa, amb construccions d’escaiola que recorden els ambients rurals de Catalunya.

Què: la jornada de portes obertes per visitar el pessebre.

On: al Reial Monestir de Santa Maria de Pedralbes (Baixada del monestir, 9, Barcelona).

Quan: el dissabte 11 de desembre de 10 h a 19 h.

Més informació.