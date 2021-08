Xavier Mercadé, els ulls que escoltaven

Juan Miguel Morales

“La càmera em serveix de màscara per amagar la timidesa, tal com escrivia Ignasi Julià al seu article de l’Enderrock 300, on defineix quin és el paper i la tasca del fotògraf durant la part del concert que li pertoca. Sempre intentant no molestar el públic, respectant els espais i els silencis, sent prudent i discret. És per això que la majoria de vegades els fotògrafs anem de negre o de colors foscos, per intentar ser invisibles. Un cop preses aquestes precaucions cal perdre la por i la vergonya i fer la feina pensant que ets allà per una causa concreta: reflectir el màxim de bé possible el que passa a l’escenari des de l’objectiu de la càmera i davant de qualsevol situació.”



Xavier Mercadé va néixer el 1967 i ha mort el 23 d’agost del 2021 als 54 anys d’un càncer. Membre fundador de la revista Enderrock, d’on n’era el cap de fotografia, i autor de més d’un milió de fotos tirades a més de 14.000 concerts, recordem un dels fotoperiodistes més importants de Catalunya fent un recorregut per 14 de les 300 imatges que fins el diumenge 5 de setembre podem visitar a Rock Viu, l’exposició que li va dedicar el Palau Robert i on podem veure, amb els seus ulls, quatre dècades de música en directe.





1. Beyoncé.

2. Bruce Springsteen.

3. David Bowie.

4. Gerard Quintana.

5. Depeche Mode.

6. Pau Donés.

7. Iron Maden.

8. Odi Social.

9. Madonna.

11. Mick Jagger.

12. Neil Young.

13. Rammstein.

14. Red Hot Chili Peppers.