Xavier Mas Craviotto dibuixat pel caricaturista Matías a «Amb un sis i un quatre», la secció en què cada setmana retrata un poeta





El teu i el meu no-res



A quina distància

el teu i el meu

no-res.



Sílvie Rothkovic



i vam deixar de veure’ns,

perquè les pupil·les se’ns gastaven de mirar

i van revoltar-se contra el jou intransigent

del nervi òptic.



i vam deixar d’entendre’ns,

perquè ens parlàvem, imprudents,

amb la llengua esmussada

que descrea les coses.



i vam deixar de sentir-nos,

perquè la veu se’ns va aigualir

i a les orelles hi teníem la remor

que fan tots els silencis

quan comencen a sentir-se

a si mateixos.



i cadascú va carregar-se a les espatlles

el seu Jo,

i cadascú va arraulir-se al seu no-res particular

i el va covar.



i un dia

sota el ventre

hi vam notar els primers batecs:



era el terror immesurable

que fan totes les coses

quan s’adonen

que existeixen.