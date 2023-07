El poema Aunque tú no lo sepas, de Luis García Montero, i publicat al llibre Habitaciones separadas, va inspirar Quique González a escriure aquesta cançó que canta Enrique Urquijo. I us oferim, també, el poema original recitat per García Montero.



Aunque tú no lo sepas, me inventado tu nombre,

me drogué con promesas y he dormido en los coches.

Aunque tú no lo entiendas, nunca escribo el remito en un sobre

por no dejar mis huellas.



Aunque tú no lo sepas, me he acostado a tu espalda,

y mi cama se queja, fría cuando tu marchas.

He blindado mi puerta y al llegar la mañana,

no me di ni cuenta de que ya nunca estabas.



Aunque tú no lo sepas, nos decíamos tanto,

con las manos tan llenas, cada día mas flacos.

Inventamos mareas, tripulábamos barcos,

yo encendía con besos el mar de tus labios.

Aunque tú no lo sepas, poema de Luis García Montero

Como la luz de un sueño,

que no raya en el mundo pero existe,

así he vivido yo

iluminando

esa parte de ti que no conoces,

la vida que has llevado junto a mis pensamientos.

Y aunque tú no lo sepas, yo te he visto

cruzar la puerta sin decir que no,

pedirme un cenicero, curiosear los libros,

responder al deseo de mis labios

con tus labios de whisky,

seguir mis pasos hasta el dormitorio.

También hemos hablado

en la cama, sin prisa, muchas tardes

esta cama de amor que no conoces,

la misma que se queda

fría cuanto te marchas.

Aunque tú no lo sepas te inventaba conmigo,

hicimos mil proyectos, paseamos

por todas las ciudades que te gustan,

recordamos canciones, elegimos renuncias,

aprendiendo los dos a convivir

entre la realidad y el pensamiento.



Espiada a la sombra de tu horario

o en la noche de un bar por mi sorpresa.



Así he vivido yo,

como la luz del sueño

que no recuerdas cuando te despiertas.