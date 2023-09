Bizet segons Maria Callas

Maria Callas va néixer el 2 de desembre del 1923 a Nova York i va morir el 16 de setembre del 1977 a París. La recordem escoltant amb quin talent i sensibilitat interpretava Georges Bizet.









Carmen



L’amour est un oiseau rebelle

que nul ne peut apprivoiser,

et c’est bien en vain qu’on l’appelle,

s’il lui convient de refuser.



Rien n’y fait, menace ou prière;

l’un parle bien, l’autre se tait,

et c’est l’autre que je préfère;

il n’a rien dit mais il me plaît.



L’amour.

L’amour.

L’amour.

L’amour.



L’amour est enfant de bohème,

il n’a jamais, jamais connu de loi;

si tu ne m’aimes pas, je t’aime;

si je t’aime, prends garde à toi.



Si tu ne m’aimes pas,

si tu ne m’aimes pas, je t’aime;

mais si je t’aime, si je t’aime;

prends garde à toi.



Si tu ne m’aimes pas,

si tu ne m’aimes pas, je t’aime;

mais si je t’aime, si je t’aime;

prends garde à toi.



L’oiseau que tu croyais surprendre

battit de l’aile et s’envola.

L’amour est loin, tu peux l’attendre;

tu ne l’attends plus, il est là.



Tout autour de toi, vite, vite,

il vient, s’en va, puis il revient.

Tu crois le tenir, il t’évite,

tu crois l’éviter, il te tient.



L’amour.

L’amour.

L’amour.

L’amour.



L’amour est enfant de bohème,

il n’a jamais, jamais connu de loi;

si tu ne m’aimes pas, je t’aime;

si je t’aime, prends garde à toi.



Si tu ne m’aimes pas,

si tu ne m’aimes pas, je t’aime,

mais si je t’aime, si je t’aime

prends garde à toi.



Si tu ne m’aimes pas,

si tu ne m’aimes pas, je t’aime,

mais si je t’aime, si je t’aime,

prends garde à toi.