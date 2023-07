José Monje Cruz, conegut com Camarón de la Isla, va néixer a San Fernando (Cadis) el 5 de desembre del del 1950 i va morir el 2 de juliol del 1992 a Badalona. Recordem una de les principals figures del flamenc escoltant com interpretava amb Paco de Lucía la cançó amb què homenatjava Federico García Lorca.







Limpiaba el agua del río

como la estrella de la mañana,

limpiaba el cariño mío

al manantial de tu fuente clara.



Como el agua,

como el agua,

como el agua.



Como el agua clara

que baja del monte,

así quiero verte

de día y de noche.



Como el agua,

como el agua,

como el agua.



Yo te eché mi brazo al hombro

y un brillo de luz de luna

iluminaba tus ojos.

De ti deseo yo to el calor,

pa ti mi cuerpo si lo quieres tú,

fuego en la sangre nos corre a los dos.



Como el agua,

como el agua,

como el agua.



Como el agua clara

que baja del monte,

así quiero verte

de día y de noche.



Como el agua,

como el agua,

como el agua.



Si tus ojillos fueran

aceitunitas verdes,

toa la noche estaría

muele que muele, muele que muele.

Toa la noche estaría

muele que muele, muele que muele, muele que muele.



Luz del alma me adivina

que a mí me alumbra mi corazón.

Mi cuerpo alegre camina

porque de ti lleva la ilusión.



Como el agua,

como el agua,

como el agua.



Como el agua clara

que baja del monte,

así quiero verte

de día y de noche.



Como el agua,

como el agua,

como el agua.