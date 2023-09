María Jiménez, nascuda a Triana el 3 de febrer del 1950, ha mort el 7 de setembre del 2023 als 73 anys. La recordem escoltant-la versionar aquesta cançó de Joaquin Sabina:



Ni yo bordo pañuelos

ni tú rompes contratos,

ni yo mato por celos

ni tú mueres por mí.



Y antes de que me quieras

como se quiere a un gato,

me largo con cualquiera

que se parezca a ti.



De par en par te abro

las puertas que me cierras,

me cuentan que el olvido

no te sienta tan mal.



La paz que has elegido

es peor que mi guerra,

lo que pudo haber sido,

lo que nunca será.



Yo en cambio nunca supe

ir a favor del viento,

que muerde las esquinas

de esta ciudad impía.



Pobre aprendiz de brujo

que escupe al firmamento,

desde un hotel de lujo

con dos camas vacías.



¿Quién hará tu trabajo

debajo de mi falda?

¿La boca que era mía

de que boca será?



El roto de tu ombligo

ya no me da la espalda,

cuando pierdo contigo

las ganas de ganar.



Como pago al contado,

nunca me falta un beso,

siempre que me confieso

me doy la absolución.



Ya no cierro los bares,

ni hago tantos excesos,

cada vez son más tristes

las canciones de amor.



Yo en cambio nunca supe

ir a favor del viento,

que muerde las esquinas

de esta ciudad impía.



Pobre aprendiz de brujo

que escupe al firmamento,

desde un hotel de lujo

con dos camas vacías.



Aunque nunca me callo,

guardo un par de secretos,

lo digo de hombre a hombre,

de mujer a mujer.



Ni me caso con nadie,

ni me pongo amuletos,

por no tener no tengo

ni edad de merecer.



¿Quién hará tu trabajo

debajo de mi falda?

¿La boca que era mía

de qué boca será?



El roto de tu ombligo

ya no me da la espalda,

cuando pierdo contigo

las ganas de ganar.



Maldita sea la tinta

que empapa mis papeles,

maldita la tercera

persona del plural.



Las uñas que se clavan

ahí, donde más duele,

si se me corre el rímel

cuando me haces llorar.



Y como pago al contado,

nunca me falta un beso,

siempre que me confieso

me doy la absolución.



Ya no cierro los bares,

ni hago tantos excesos,

cada vez son más tristes

las canciones de amor.