Després de cinc anys de silenci, Gossos presenta “A reviure”, una gira de deu concerts en què tocaran èxits dels seus trenta anys de música. El primer directe serà el 12 d’abril al Festival Strenes de Girona. I els següents, Vic, Barcelona, Manresa, Mallorca, Andorra, Cambrils i Lleida (ho podeu consultar aquí: www.gossos.cat). Ho celebrem escoltant una de les seves cançons més conegudes:







És tard, no sé quina hora és,

però és fosc fa estona.

És fàcil veure que no hi ets,

ni un paper, ja poc importa.



Poso els peus a terra, vull caminar,

necessito despertar en un dia radiant.

Encara em queda temps per descobrir

tot allò que m’he amagat i que no m’he volgut dir.



Corren, corren pels carrers, corren

paraules que no s’esborren imatges que no se’n van.



I ploren, ploren pels carrers, ploren,

com gotes d’aigua, s’enyoren aquells que ja no es veuran.



És difícil descobrir qui soc avui,

una gota em cau mentre una altra em treu la set.

Plou i fa sol alhora,

tomba la bala que m’apuntava

era la meva i jo mateix em disparava.



Raig de llum il·lumina’m, treu-me el fum,

una revolució dins meu, la sedueixo i es transforma.

No s’esborren, em conformo amb mirar-me,

mirar-me de dins cap a fora



On puc anar-te a buscar?

Nena no és broma.

Hauria d’haver estat diferent

però en un moment s’han tancat les portes.



Poso els peus a terra, vull caminar,

necessito despertar en un dia radiant.

Encara em queda temps per descobrir

tot allò que t’he amagat i que no t’he volgut dir.



Corren, corren pels carrers, corren

paraules que no s’esborren, imatges que no se’n van.



I ploren, ploren pels carrers, ploren,

com gotes d’aigua, s’enyoren aquells que ja no es veuran.