La Ludwig Band aquest octubre publicarà nou disc, Gràcies per venir. l estarà coeditat per The Indian Runners, el segell que ha acompanyat el grup des dels seus inicis, i Ceràmiques Guzmán, el segell de Manel, que fins ara no havia editat cap grup més. La primera cançó que n’han compartit és El meu amor se n’ha anat de vacances, i ha estat escrita per Quim Carandell. El videoclip, dirigit per dirigit per Gin Torrado i protagonitzat per Laura Roig, ha estat gravat als voltants de l’Aeroport de Girona i a la Costa Brava.





No sé si us ha passat alguna vegada,

però m’ha envaït un estrany sentiment

que tants cops és real com és miratge,

tants cops funciona com surt malament.



Però ho noto en l’ambient i us ho veig a la cara,

ho puc endevinar en els ulls de la gent

que es pregunten què fa? Cap a on va? Què li passa?

Com és que avui se’l nota tan diferent?



Tinc el pressentiment que serà una gran tarda,

sento una brisa que m’empeny i que em mou.

Que el meu amor se n’ha anat de vacances

i jo me’n vaig a buscar-ne un de nou.



No hi va haver un gran discurs a l’Estació de França,

ni coloms blancs ni mocadors al vent.

Ai, amor meu, estimar-se és una farsa.

Jo perdré el cap si tu no perds el tren.



I aquells que em busqueu ja sabeu on trobar-me,

soc allà on sempre només cal que passeu.

He vist al venir el meu cartell a l’entrada.

La llei em busca, ara el meu cap té un preu.



Passeu, aplaudiu, convideu-me a un cubata.

Dilapidem-nos mútuament el sou.

Que el meu amor se n’ha anat de vacances

i jo me’n vaig a buscar-ne un de nou.



Feu el favor de treure’m ja la guitarra.

Cancel·leu totes les actuacions.

Tanqueu les sales, els cafès i els teatres

que clarament no estic en condicions.



Demà al matí em disculparé si fa falta.

Truqueu al noi que ens porta el management,

però aquesta nit no estaré per vosaltres.

No estic gens sobri ni és que em sobri el talent.



Deixeu d’insistir, no farem l’espectacle.

Per una cosa que demano i prou.

Que el meu amor se n’ha anat de vacances

i jo me’n vaig a buscar-ne un de nou.