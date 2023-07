Núria Feliu va néixer a Barcelona el 21 de setembre de 1941 i va morir el 22 de juliol del 2022 als 80 anys. La recordem escoltant-la cantar El vestir d’en Pasqual, escrita per Joan Misterio amb música de Joan Viladomat. I us l’oferim cantada també per Guillermina Motta.



El meu xicot, vestint, és tan original

que no té igual i crida l’atenció;

per contemplar-lo surt tothom en el portal,

perquè en Pasqual fa sensació.



Va amb pantalons color de molsa,

gasta botins extravagants,

un bastonet de canya dolça

i un sobretodo amb farbalans.



Elàstics blaus subjectats amb candaus,

porta el meu enamorat, i un barret de costat

de color verd, que és el que em perd,

i porta un gec, catacric, catacrec,

un gec d’astracan pelut, rivetat de vellut,

i a l’armilla hi duu cigrons per botons.

En Pasqual és del tot original, com cal!



Porta corbata d’encenalls, el meu Pasqual,

i un coll molt alt de set o vuit colors,

i una bufanda amb un serrell així de llarg

que li serveix d’espolsadors.



Me’n gasta guants de pell d’anguila,

mitjons de fil d’empalomar,

calçats d’espatlla de goril·la

i punys de goma d’esborrar.



Elàstics blaus subjectats amb candaus,

porta el meu enamorat, i un barret de costat,

de color verd, que és el que em perd;

i porta un gec, catacric, catacrec,

un gec d’astracan pelut, rivetat de vellut,

i a l’armilla hi duu cigrons per botons.

En Pasqual és del tot original, com cal!



Porta camisa amb la pechera de xarol

i un gira-sol es posa al trau, el noi,

una cadena d’or xapada de llautó

i un mocador de pegamol.



Amb xemeneia es fuma el puro

i amb salfumant es renta els peus.



Elàstics blaus subjectats amb candaus,

porta el meu enamorat, i un barret de costat,

de color verd, que és el que em perd;

i porta un gec, catacric, catacrec,

un gec d’astracan pelut, rivetat de vellut,

i a l’armilla hi duu cigrons per botons.

En Pasqual és del tot original, com cal!