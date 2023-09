Una de les cançons més conegudes de Víctor Jara va ser adaptada al català per Raimon. N’escoltem la versió valenciana i l’original mentre tornem a la fàbrica, a aquells cinc minuts en què la vida era eterna.



Et recorde Amanda

els carrers mullant-se

anant a la fàbrica,

allà on treballava Manuel.

El somriure ample,

la pluja a la cara

res no t’importava

perquè et trobaries amb ell,

amb ell, amb ell, amb ell, amb ell.

Només una estona

la vida és eterna en aquesta estona.

Sona la sirena,

torna a la faena

i tu caminaves

tot ho il·luminaves

i la curta estona

et va fer florir.



Et recorde Amanda

els carrers mullant-se

anant a la fàbrica,

allà on treballava Manuel.

El somriure ample,

la pluja a la cara

res no t’importava

perquè et trobaries amb ell,

amb ell, amb ell, amb ell, amb ell.

Que marxà a la serra

que gens de mal feia

que marxà a la serra

i en ben poca estona

ells el destrossaren.

Sona la sirena,

torna a la faena

molts ja no tornaren

tampoc el Manuel.



Et recorde Amanda,

els carrers mullant-se,

anant a la fàbrica

allà on treballava Manuel.