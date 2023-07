Flors i finals

“PP + VOX acaben de cancel·lar el nostre concert a Elx. Quina tristesa i quina ràbia”. El grup Smoking Souls ho ha denunciat a les seves xarxes socials. El concert a Elx, ciutat governada pel PP i Vox, estava anunciat pel 9 d’agost dins del Palmeral Fest.

Pren un final,

ja pujarà el que ara baixa.

No hi ha punyal que mate l’animal.

Entre els miralls,

nòmades de la tendència.

Passen els anys i ací seguim igual.

No tenim set,

ho hem begut tot amb les ombres

i al despertar, el foc seguia encés.

Hem curat ferides i dolors

i entre aquells sorolls ens guardàvem l’aire.

Ja tornaran les nostres festes.

Tu eres part del desastre, l’empastre total.

Ingovernables, incontrolables.

I ara ballen les paraules

entre els versos que hem escrit.

I ressonen com rondalles

per muntanyes, valls i cims.

Hem deixat que creme la ciutat

i d’aquell incendi creix l’erotisme,

què dolç aquell encontre, el nostre.

Tu eres part del desastre, l’empastre total.

Ingovernables, incontrolables.

Sols em queda donar-te les gràcies per tant,

i desitjar-te que tot et vaja bé.

Hem perdut la clau però intentarem trobar-la.

No cal dir adéu, millor dir fins l’altra.

Un descans, l’interludi és una pausa.

Hem perdut la clau, hem perdut la clau.

No cal dir adéu, millor dir fins l’altra.

Un descans, l’interludi és una pausa. L’interludi és una pausa.

Sobreviuran, sobreviuran,

tancarem la porta i seguiràs cantant.

Resistirà, resistirà,

la nostra trinxera és la nostra llar.

Tu eres part del desastre, l’empastre total.

Ingovernables, incontrolables.

Sols em queda donar-te les gràcies per tant,

i desitjar-te que tot et vaja bé.

Hem perdut la clau però intentarem trobar-la.

I a la vora del camí.

No cal dir adéu, millor dir fins l’altra.

Sentirem la pau de qui aprèn a compartir.

Hem perdut la clau, hem perdut la clau.

Tantes emocions i tantes cançons.

No cal dir adéu, millor dir fins l’altra.

Hi ha una part de mi i una part de tu ací.