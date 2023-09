La Mercè a l’Antiga Fàbrica Estrella Damm

Antiga Fàbrica Estrella Damm, la Mercè 2022. Foto: Gaspar Morer



Torna una de les festes més esperades: la Mercè. El diumenge 24 i el dilluns 25 de setembre, de 14:00 a 22:30, l’Antiga Fàbrica Estrella Damm celebrarà la festa major barcelonina amb una programació en què hi haurà de tot: concerts, gastronomia local i cerveses. Emmarcat dins del BAM (Barcelona Acció Musical), s’hi han programat tot d’artistes emergents. L’entrada és gratuïta fins a completar aforament. Us expliquem què hi trobareu:



El diumenge arrencarà amb el folk i l’electrònica rural de Remei Ca La Fresca; i, tot seguit, amb Aiko El Grupo, que venen de Madrid amb cançons punk i molt d’humor àcid. Adelaida, acompanyada per col·laboradors, mostrarà els temes d’electrònica que crea a partir de la seva veu. El següent torn serà el de LaFrancesssa, que es caracteritza per un pop electrònic molt proper a l’avantguarda, i, des d’Albacete, Nerve Agent barrejaran punk i música màquina. Clourà aquest primer dia el breakbeat del DJ Bad Legs.





La jornada de dilluns començarà amb dues sessions del col·lectiu barceloní Me Siento Extraña: primer, la dj hispanoveneçolana Verushka comptarà amb visuals de Clara Cortés; i, després, actuarà la dj russo-danesa oqbqbo. Seguirà NOIA, que ha mesclat pop, electrònica i cant tradicional en el seu darrer disc, gisela, i, més tard, pablopablo, que combina indie rock, dream pop i R&B. Ens aproparem al final de la tarda amb Claraguilar, que fusiona sons i melodies tot reflexionant sobre què és una orquestra i incorporant-hi elements operístics, i posarem el punt final a la festa amb la dj i compositora ucraïnesa Poly Chain, que ens reserva una sessió d’electrònica ballable, ambient i acid.





Pel que fa a la gastronomia, podrem provar les empanades i milaneses de Chalito, els entrepans de Casa Pepe, les pizzes artesanes de Pizza Market, les hamburgueses ecològiques de Fileteando, els tacos de Chamako, el lluç fresc arrebossat amb tempura de The Fish&Chips Shop o els dolços de Santagloria. Les sessions de maridatge de cervesa seran gratuïtes i es faran cada dia a les 13:00, les 14:00, les 19:00 i les 20:00, acompanyades per la gastronomia del xef Miquel Antoja. També hi haurà la possibilitat de llogar per 2€ el got reutilitzable “Filling Good”, que reduirà les cues amb el seu sistema per pagar amb agilitat i que conserva la cervesa a la temperatura adequada.



Abans de tot això, el divendres 22 de setembre, l’escenari Mediterràniament, a la platja del Bogatell, acollirà els concerts de la Mercè d’Estrella Damm. Seran més de cinc hores de música de la mà de BOYE, Ginestà, ZOO i Vicco.