La guitarrista Laura Almerich, companya inseparable de Lluís Llach, va néixer el 3 de juliol de 1940 i va morir el 14 de juny del 2019, als 78 anys. Que els déus li guardin el camí.







I avui que et puc fer una cançó

recordo quan vas arribar

amb el misteri dels senzills,

els ulls inquiets, el cos altiu;

i amb la rialla dels teus dits

vares omplir els meus acords

amb cada nota del teu nom, Laura.



M’és tan difícil recordar

quants escenaris han sentit

la nostra angoixa per l’avui,

la nostra joia pel demà…

A casa enmig de tants companys,

o a un trist exili mar enllà,

mai no ha mancat el teu alè, Laura.



I si l’atzar et porta lluny,

que els déus et guardin el camí,

que t’acompanyin els ocells,

que t’acaronin els estels;

i en un racó d’aquesta veu,

mentre la pugui fer sentir,

hi haurà amagat sempre el teu so, Laura.