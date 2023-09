L’efecte de la música al cervell

¿Quin efecte tenen les cançons que escoltem en el nostre cervell? Amb motiu de la Nit Europea de la Recerca, el divendres 29 de setembre a les 19.00 h, el Paranimf de l’Edifici Històric de la Universitat de Barcelona serà l’escenari del NeuroConcert, en què es combinarà la música en directe, la neurociència i les explicacions de persones expertes en música.



Organitzada per la Universitat de Barcelona i l’Escola Superior de Música de Catalunya, tindrà tres grans blocs. En el primer, “Les cançons de bressol”, el catedràtic de psicologia Carles Escera –que també és responsable científic del NeuroConcert– i el professor de l’ESMUC Rolf Baecker, acompanyats per la cantant soprano Mao Miyoshi i el pianista Daniel Vidal Mialoviez, parlaran sobre la capacitat auditiva que tenen els nadons i sobre qüestions com, per exemple, l’efecte que té que la mare els canti cançons durant l’embaràs. El segon bloc, “Quin so fa la intel·ligència artificial”, comptarà amb Jordi Costa, de la Facultat de Psicologia, els professors de l’ESMUC Enric Guaus i Fèlix Pastor, i l’acordionista Edurne Arizu. Les qüestions tractaran una realitat que no és gaire lluny: ¿Com interactua un músic amb una màquina que fa una interpretació? ¿Què podem esperar d’un assaig entre una acordionista i un ordinador? Si la màquina no escolta ni sap què és la música, però la persona sí, ¿quin diàleg s’establirà entre els dos? I en el darrer bloc, titulat “Música i estats alterats de consciència”, es parlarà dels rituals en què, a través d’estímuls repetitius, es provoca un estat alterat de consciència. Hi intervindran Raquel Aparicio, de la Facultat de Psicologia, i el professor de l’ESMUC Perfecto Herrera, a més d’un quintet de percussió que interpretarà Music for pieces of wood, d’Steve Reich.



L’entrada és gratuïta. Per assistir-hi, només cal que entreu aquest web i n’ompliu el formulari.