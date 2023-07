Llevas años enredada en mis manos,

en mi pelo, en mi cabeza,

y no puedo más,

no puedo más.



Debería estar cansado de tus manos,

de tu pelo, de tus rarezas,

pero quiero más,

yo quiero más.



No puedo vivir sin ti,

no hay manera,

no puedo estar sin ti,

no hay manera.



Me dijiste que te irías,

pero llevas en mi casa toda la vida.

Sé que no te irás,

tú no te irás.



Has colgado tu bandera,

traspasado la frontera, eres la reina,

siempre reinarás,

siempre reinarás.



No puedo vivir sin ti,

no hay manera,

no puedo estar sin ti,

no hay manera.



Y ahora estoy aquí

esperando a que vengan a buscarme,

tú no te muevas,

no me encontrarán, no me encontrarán.



Yo me quedo para siempre

con mi reina y su bandera,

ya no hay fronteras,

me dejaré llevar a ningún lugar.



No puedo vivir sin ti,

no hay manera,

no puedo estar sin ti,

no hay manera.



No puedo vivir sin ti,

no hay manera,

no puedo estar sin ti,

no hay manera.