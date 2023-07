Un cafè amb sal,

ganes de plorar.

El meu món està tremolant.

Ja sento que s’acosta el final.



Jo no vull guanyar,

això ara a mi ja m’és igual.

Estic cansada ja d’inventar

excuses que no saben on van.



I tan sols quedaran

les bones estones d’ahir,

que van ser de les dos.

I tinc una cosa per dir.



Que recordaràs les tardes d’hivern sola a Madrid

comptant les estrelles cada nit.

La vida passava i jo sentia que anava morint d’amor,

veient-te esperant-me al meu portal,

asseguda a terra tot pensant que pots comptar amb mi quan vulguis.



No hi va haver maldat,

sols ingenuïtat.

Vas pretendre fer-nos pensar

que teníem el món a l’abast.



I tan sols quedaran

les bones estones d’ahir,

que van ser de les dos.

I tinc una cosa per dir.



Que recordaràs les tardes d’hivern sola a Madrid

comptant les estrelles cada nit.

La vida passava i jo sentia que anava morint d’amor,

veient-te esperant-me al meu portal,

asseguda a terra tot pensant que pots comptar amb mi quan vulguis.



I no puc evitar trobar-te a faltar

mentre te’n vas donant la mà

al meu temps i ja està…!

I sento que jo vull vence’t, vence’t

i penso



Que recordaràs les tardes d’hivern sola a Madrid

comptant les estrelles cada nit.

La vida passava i jo sentia que anava morint d’amor,

veient-te esperant-me al meu portal,

asseguda a terra tot pensant que pots comptar amb mi quan vulguis.



Que recordaràs les tardes d’hivern sola a Madrid

comptant les estrelles cada nit.

La vida comença i jo respiro, respiro per tu.





Un café con sal, ganas de llorar,

mi mundo empezando a temblar,

presiente que se acerca el final.



No quiero ganar, ahora eso qué más da.

Estoy cansada ya de inventar

excusas que no saben andar.



Y sólo quedarán

los buenos momentos de ayer,

que fueron de los dos

y hoy sólo quiero creer



que recordarás las tardes de invierno por Madrid,

las noches enteras sin dormir,

la vida pasaba y yo sentía que me iba a morir de amor

al verte esperando en mi portal

sentado en el suelo sin pensar

que puedes contar conmigo.

Nunca hubo maldad sólo ingenuidad,

pretendiendo hacernos creer

que el mundo estaba a nuestros pies.



Cuando el sueño venga a por mi,

en silencio voy a construir

una vida a cada color donde vivamos juntos los dos.

Y sólo quedarán

los buenos momentos de ayer,

que fueron de los dos

y hoy sólo quiero creer



que recordarás las tardes de invierno por Madrid,

las noches enteras sin dormir,

la vida pasaba y yo sentía que me iba a morir de amor

al verte esperando en mi portal

sentado en el suelo sin pensar

que puedes contar conmigo.

Y no puedo evitar

echarte de menos mientras das

la mano a mi tiempo y te vas,

yo siento que quiero verte y pienso



que recordarás las tardes de invierno por Madrid,

las noches enteras sin dormir,

la vida pasaba y yo sentía que me iba a morir de amor

al verte esperando en mi portal

sentado en el suelo sin pensar

que puedes contar conmigo.



Que recordarás las tardes de invierno por Madrid,

las noches enteras sin dormir,

la vida se pasa y yo me muero por ti.