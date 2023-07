La història de Sixto Rodriguez, nascut el 10 de juliol de 1942 a Detroit, és la prova que no hi ha res impossible. Als anys 70 va compondre dos discos que van passar completament desapercebuts als Estats Units, va deixar de banda la música i va treballar en altres oficis, com la construcció. El que no sabia era que a Sud-Àfrica, aquelles cançons s’estaven convertint en un fenomen. Que fins i tot, entre aquella multitud de fans que el tenien a l’altura d’Elvis Presley o dels Beatles, s’havia estès el rumor que si no en sabien res, era perquè s’havia suïcidat en un concert. No va ser fins als 90 quan un d’aquests seguidors va descobrir que era viu. Va contactar-hi. I va ser llavors quan el seu món va fer un gir.



D’aquest relat, que gairebé sembla fictici, en va sortir Searching for Sugar Man, guanyador de l’Oscar al millor documental del 2013. Veiem un dels moments més especials de la seva vida: quan va tocar per primera vegada a Àfrica, davant d’uns espectadors que de tan idolatrat que el tenien, fins que no va cantar, dubtaven de si era ell. Escoltem també com interpreta Crucify Your Mind i una llista de 14 cançons.







Was it a huntsman or a player

That made you pay the cost

That now assumes relaxed positions

And prostitutes your loss?



Were you tortured by your own thirst

In those pleasures that you seek

That made you Tom the curious

That makes you James the weak?



And you claim you got something going

Something you call unique

But I’ve seen your self-pity showing

As the tears roll down your cheeks.



Soon you know I’ll leave you

And I’ll never look behind

‘Cos I was born for the purpose

That crucifies your mind.



So con, convince your mirror

As you’ve always done before

Giving substance to shadows

Giving substance ever more.



And you assume you got something to offer

Secrets shiny and new

But how much of you is repetition

That you didn’t whisper to him too.