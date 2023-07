“Que per molts anys puguem donar als nostres xiquets la meravellosa rebel·lia que és ser nen de poble”. Després que la cançó Som nens de poble a l’hivern corrés per tot arreu, ara, també des de Flix, ens n’arriba la versió d’estiu. L’inici d’aquest projecte és ben curiós: Clàudia Bottello volia fer un espot per donar una empenta a Fins a la lluna, la seva botiga de roba infantil. Una amiga seva, la Lydia Beltri, va tenir la idea d’escriure una cançó. La Lydia en va fer la lletra, i amb Lupini & Ratini Produccions Siderals, la productora que té amb la seva parella, van enregistrar el videoclip a diversos indrets de la Ribera d’Ebre.





Som nens de poble

És estiu al poble, amunt els tambors, feu un bon redoble!

Des que surt el sol, tot lo que veus és purament nostre.

A tot arreu estem: al tros, al Castell, ni un racó mos sobre.

Cap lloc com aquí, cap moment així: és estiu al poble.



És estiu al poble.

Los carrers són nostres.

El cel és el sostre.

Som nens de poble i hem vingut a jugar.



Som nens de poble aquí l’estiu és genial.

Entre joc i aventura és lo nostre estat natural.

Si ets del carrer, ets de la colla: és igual quina edat tens.

Les iaies mos donen paga com si fos algo dolent.



Som nens de poble i a jugar hem vingut.

Ara de lo que es tracta és ser petit a tot volum.

La noció del temps aquí és relativa; per llei, ni la de la gravetat.

Sense crostes als colzes no ets pas algú de fiar.



Los carrers seran sempre nostres!

Som nens de poble.



Som nens de poble i hem vingut a jugar.

Aquí no fem anar el mòbil ni tan sols per a trucar.

O ets de poble o tens un poble per crear records per l’hivern.

Els estius de crio al poble els hauria de pagar el govern.



Lo meu rellotge és la mama que acudeixa a menjar.

A poc a poc anirem oblidant lo que hem après al col·le aquest any

fent lloc a la memòria per les coses importants.

Som nens de poble.

I hem vingut a jugar.