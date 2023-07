Adeu a Tony Bennett

Tony Bennett (nom artístic d’Anthony Dominick Benedetto) va néixer el 3 d’agost del 1926 i ha mort el 21 de juliol de 2023 als 96 anys. El 2014 va publicar, amb Lady Gaga, Cheek to Cheek, on van posar de moda clàssics del jazz. Al 2015, Tony, que tenia 90 anys, va dir a la seva dona, Susan Benedetto, que no recordava els noms dels seus músics. Ella li va escriure la llista i li va deixar sobre el piano perquè els pogués llegir. Com que l’oblit s’anava accentuant, al cap d’un any, van anar a l’hospital i la doctora els va dir que tenia Alzheimer, i els va donar un consell: “Si vol cantar, que canti, perquè és el millor per a ell. Hi ha tot de medicaments i tractaments per estimular el seu cervell, però per a ell no hi ha res més estimulant que actuar.”



Amb una pandèmia pel mig, el 2021 va sortir publicat el disc de comiat que havia gravat el 2018 també amb Lady Gaga, Love For Sale, on il·luminen tot de clàssics de Cole Porter. Tot i que ell no era conscient que tenia Alzheimer, i tot i que la malaltia seguia fent el seu camí, Tony es va preparar per fer a l’agost del 2021, just quan feia 95 anys, dos concerts de comiat al Radio City Music Hall, cosa que va ser una gran sorpresa per als seus seguidors, ja que just aquell febrer la família n’havia anunciat el diagnòstic, i doncs, no s’esperava que tornés a actuar. La seva dona explica: “Quan va arribar el moment d’assajar va passar una cosa increïble: l’acompanyant de Tony, Lee Musiker, va començar a tocar i de cop ell havia tornat. No tenia les notes, ni l’ajudamemòries. No ens ho podíem creure: totes les seves velles cançons encara seguien aquí.”



En el darrer concert, en un dels vídeos que us adjuntem es veu com la seva dona, abans de sortir a l’escenari, el situa: “Estem en un concert i ara cantaràs”. Desorientat, l’acompanyen a l’escenari, s’obre el teló, veu el públic i es transforma de cop. Lady Gaga arriba i li diu: “Ei, Tony”, i ell: “Uou! Lady Gaga!” En una entrevista Lady Gaga va dir: “Quan vaig tornar a veure el Tony després del coronavirus, em deia reina, però no estava segura que sabés qui era jo. En aquell concert va ser el primer cop, en molt de temps, que deia el meu nom.” I va afegir: “No és una història trista. És emotiva. És difícil veure com algú canvia. El que és bonic d’això i el que ha estat un repte, és veure com l’ha afectat, però no en el seu talent”. Us n’ensenyem alguns vídeos que evidencien el poder que té la música, que fins i tot pot sobreviure al més devastador per a la memòria, l’Alzheimer.

Quan Tony Bennett, en el seu darrer concert de l’agost, va recordar el nom de Lady Gaga.

Quan la seva dona el situa abans de fer el concert de comiat:

Lady Gaga i Tony Benet per al disc “Love For Sale”:

Tony Bennett cantant el Fly Me To the Moon, el 1991.