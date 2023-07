Vull ser lliure, vull ser lliure,

vull ser lliure, ara mateix, ara mateix.

I abans de ser un esclau

enterreu-me sota el fang,

que amb déu pugui viure en pau i llibertat.



Vull justícia, vull justícia,

vull justícia ara mateix, ara mateix.

I abans de ser un esclau

enterreu-me sota el fang

que amb déu pugui viure en pau i llibertat.



No més porres, no més porres,

no més porres a sobre meu, a sobre meu.

No més guerres, no més guerres,

no més guerres, ara mateix, ara mateix.



I abans de ser un esclau

enterreu-me sota el fang

i deixeu-me viure en pau i llibertat.

Vull llibertat, vull llibertat,

vull llibertat, ara mateix, ara mateix.



I abans de ser un esclau

enterreu-me sota el fang

que amb déu pugui viure en pau i llibertat.



Vull ser lliure, vull ser lliure,

vull ser lliure, ara mateix, ara mateix.

I abans de ser un esclau

enterreu-me sota el fang

que amb déu pugui viure en pau i llibertat.





Il·lustració: Noe Bofarull