Com es va gravar “We Are the World”

La cançó We Are the World va ser gravada el 1985 per combatre la fam d’Àfrica. Escrita per Michael Jackson i Lionel Richie, i produïda per Quincy Jones i Michael Omartian, les vendes van superar els 20 milions de còpies. Al videoclip, per ordre d’aparició, trobem: Lionel Richie, Stevie Wonder, Paul Simon, Kenny Rogers, James Ingram, Tina Turner, Billy Joel, Michael Jackson, Diana Ross, Dionne Warwick, Willie Nelson, Al Jarreau, Bruce Springsteen, Kenny Loggins, Steve Perry, Daryl Hall, Huey Lewis, Cyndi Lauper, Kim Carnes, Bob Dylan i Ray Charles.

Ara bé, com va ser el procés de gravació? Compartim uns fragments del making of, un document boníssim en què veiem com Stevie Wonder ensenyava a Bob Dylan el fragment que havia de cantar, com Ray Charles deixava anar la seva bèstia per cantar la seva part o com Cindy Lauper s’ha de treure el munt de collarets i les arracades perquè se’n filtrava el so.



Stevie Wonder ensenyant la melodia a Bob Dylan:

Ray Charles anotant el tros de lletra amb què improvisarà:

Una de les rodes de gravació:

La gravació de Michael Jackson.

Els solos de Stevie Wonder i Diana Ross:

La secció de Michael Jackson, Huey Lewis, Cyndi Lauper i Kim Carnes:

La cançó va quedar així: