Xalalà-la-la-la-la-la, com ens agrada xalar.



La cleca camina pel barri i sap lo que és bo (sap lo que es bo).

Camina tranquil·la, sap perquè vacil·la, no té por (no té por).



Pensant en un món millor,

i amb el caliu de la germanor,

que t’abraça com la llum del sol.



Xalalà-la-la-la-la,

ens ensorrem però ens aixequen i ens enreden a

xalalà-la-la-la-la,

com ens agrada xalar.

Xalalà-la-la-la-la,

hi som a temps ja s’animen i ens condemnen,

xalalà-la-la-la-la,

com ens agrada xalar.



Si tu xales, jo xalo i xalem to’l dia,

si tu xales m’engresco i canto el Bon dia,

perquè quan ens posem a xalar,

la vida ja no és tan avorrida.



Pensant en un món millor

i amb el caliu de la germanor,

que t’abraça com la llum del sol.



Xalalà-la-la-la-la,

ens ensorrem però ens aixequen i ens enreden a

xalalà-la-la-la-la,

com ens agrada xalar.



De vegades es pon el sol o el tapen els mals dies

i si trobes a tothom amb la cara de mussol

tira cuerda huida i vindré de seguida.



Xalalà-la-la-la-la,

com ens agrada xalar.



Xalalà-la-la-la-la,

ens ensorrem però ens aixequen i ens enreden a

xalalà-la-la-la-la,

com ens agrada xalar.