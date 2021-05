Catorze i El Món sumen lideratges

Foto: Jordi Borràs

Catorze, el diari cultural de referència, s’incorpora al Grup El Món des d’aquest mes de maig. Catorze és un diari digital, fundat i dirigit per la periodista Eva Piquer, que s’ha situat com a principal mitjà de divulgació cultural, així com de creació artística i literària. En aquest sentit, Catorze és el mitjà més influent del sector, amb audiències contrastades que registren pics per sobre del mig milió de lectors (navegadors únics, en l’àmbit d’internet) i un sòl sempre superior als 200.000 lectors mensuals. El fet és que Catorze, amb una trajectòria de set anys llargs, es distingeix per una aposta acurada per continguts de qualitat orientats a un públic informat i una línia editorial exigent i independent, que va merèixer el Premi Nacional de Cultura del 2018. També ha rebut el Premi LletrA de projectes digitals del 2015, el Premi Comunicació no Sexista del 2017 i el Premi Marta Mata del 2020.

Així doncs, els continguts de Catorze –que fins ara estaven associats a Nació Digital– s’afegeixen a l’oferta informativa del Grup El Món com a part dels objectius d’expansió planificats per al 2021. Catorze mantindrà íntegrament la personalitat que l’ha portat a liderar la informació cultural a Catalunya i, a més, disposarà de la plataforma i els recursos tecnològics, comercials i de difusió d’un dels grans grups digitals de Catalunya. En definitiva, lideratges sumats per construir la gran plataforma periodística de Catalunya, el primer grup editorial privat en català.